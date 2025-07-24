Пассажирский самолет Ан-24 пропал в Амурской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Спасатели отправились в Тындинский район на поиски.
Самолет Ан-24 с 48 пассажирами на борту пропал в Амурской области, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы.
Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту — 42 пассажира и 6 членов экипажа.
«Вблизи конечной точки не прошел контроль. Связи с ним нет», — отметил источник.
Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области на поиски пропавшего Ан-24, сообщили РИА Новости в Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появились кадры аваикатастрофы в Италии. Легкомоторный самолет пикирует на оживленную автостраду. Рухнув, он загорелся, а автомобили, которые в этот момент находились на трассе, быстро разъезжаются.
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