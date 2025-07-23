Вдохновились нижним бельем XVIII века: в чем Вейгель выходила замуж за Литвина

На свадьбе с Литвиным Вейген была в двух нарядах от российских дизайнеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/VEIGEL/adelveigelll; 5-tv.ru

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Невеста в этот день красовалась в двух необычных нарядах.

На свадьбе певицы и интернет-знаменитости Адель Вейгель и блогера Михаила Литвина у невесты было два образа от российских дизайнеров. Об том, как создавались наряды для Адель, написало издание Bluprint.

На своей свадьбе Вейгель предстала в двух необычных образах, которые сшили на заказ два отечественных дизайнера. Для официальной части платье разработала модельер Маша Белик. Наряд состоял из юбки со шлейфом и вырезами на бедрах, длинной фаты, на которой гладью вышито «Until the end» («До конца»). Однако изюминкой стал корсет с фигурным вырезом на спине в виде сердца, которые образуют два крыла.

Другой образ, подготовленный для второй половины вечера, был менее традиционным. Здесь на невесте красовалось уже не подвенечное платье, а костюм. На Адель был жакет-касет с длинным рукавом, шнуровкой на спине и ангельскими крыльями из натуральных перьев. Кроме того, она надела юбку-шорты и длинную фату.

Дизайнером этого наряда стал Илья Мигмун. Он вдохновился коллекциями модных домов Вивьен Вествуд и Джона Гальяно, а также историческими костюмами XVIII века, если конкретно — нижним бельем той эпохи.

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