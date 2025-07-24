В России зафиксируют стоимость социально значимых товаров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правительство готовит меры по сдерживанию цен на мясо, молочные продукты, яйца и овощи.

В России зафиксируют стоимость продуктов первой необходимости. О новых мерах государственной поддержки пишут «Известия». Речь идет о мясе, яйцах, молоке и овощах. Однако этот список могут расширить.

Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство. Остановить рост цен предлагают через долгосрочные соглашения с производителями. При этом наиболее эффективным способом остается стимулирование увеличения объемов производства и снижения стоимости ресурсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.