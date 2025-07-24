Суп из бактерий: ни один пляж в Петербурге не прошел проверку Роспотребнадзора

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты не рекомендуют купаться в водоемах на территории города.

В Петербурге установилась аномальная жара. По прогнозам сегодня в Северной столице будет теплее, чем в курортном Сочи — выше плюс 30. В такое пекло тысячи жителей устремились на реки и озера.

Но расстроить отдыхающих поспешил Роспотребнадзор. По итогам лабораторных исследований ни один пляж Петербурга не прошел проверку. Вода максимально прогрелась. И специалисты уже сравнили ее с супом из бактерий. Насколько это опасно для здоровья — выяснила корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Отдыхающие смотрят на тех, кто уже окунулся и следуют их примеру — один за другим все они идут в воду. О том, что купаться здесь сейчас не рекомендовано — не слышали.

«Если честно, шикарно. Несмотря на близость метро и большое количество людей, здесь очень прозрачная, чистая вода. Я хотя бы вижу свои ноги, когда захожу», — рассказала Дарья Клейман.

— А заразиться чем-то не боитесь?

— ⁠Заразиться? Типун вам на язык. Все нормально, надо рот не открывать.

Ветеран военно-морского флота и Суздальских озер Виктор Смирнов на этом пляже отдыхает каждый год, 60 лет! И тем не менее, Виктор Андреевич купается без опасений. Ведь знает, как уберечься от инфекций.

«Я знал, что здесь водится такой микробик. Человек искупался, и сразу чувствует покалывание, но он на солнце гибнет. надо сразу вытереться полотенцем», — рассказал мужчина.

Любопытно, что еще на прошлой неделе, как следует из отчета Роспотребнадзора, вода здесь соответствовала нормативам. Если не мониторить сайт ведомства каждую неделю, догадаться об опасности невозможно — здесь нет табличек, уведомляющих о запрете купания. Сознательных петербуржцев, которые в силах удержаться от соблазна окунуться во избежание неприятностей, совсем немного.

«Здесь я вообще не купаюсь ни в этом ни в прошлом году потому что сомневаюсь что в городе будет чистая водичка хотя вижу что люди купаются но как-то я побаиваюсь тем более с ребенком маленьким мы стараемся за город выезжать», — рассказала Анастасия Цалко.

Загородное озеро — не всегда идеальный вариант для отдыха. Проверка Роспотребнадзора показала: в Ленинградской области только на двух пляжах вода соответствует гигиеническим нормативам — на озерах Отрадное и Царицыно. На остальных 18-ти купаться не рекомендовано. А в Петербурге качество воды не отвечает требованиям санитарного законодательства и вовсе на всех 24 существующих пляжах.

Петербуржцы стараются поймать каждый лучик солнца и наслаждаются купанием. А Роспотребнадзор предупреждает — от глотка такой воды можно заразиться острыми кишечными, энтеровирусными инфекциями, паразитарными болезнями и даже гепатитом А.

Маленьким детям сложно объяснить, что при купании нельзя глотать воду, к тому же иммунитет у них еще не сформирован, поэтому они больше подвержены опасности — объясняют врачи.

«Из бактериальной флоры наиболее частые — это шагелез и сальмоннелез, синегнойная палочка из вирусных инфекций — ротавирус, норавирус. Гепатит А передается так же, как вся группа кишечных заболеваний. Проявляется желтухой, течет относительно благоприятно, и клиника кишечных инфекций — нарушение пищеварения», — рассказала врач- инфекционист инфекционного отделения № 2 Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета.

На жаре в воде бурлит жизнь — объясняют экологи. Микроорганизмы размножаются в геометрической прогрессии. Особенно в тех водоемах, куда поступают органические стоки.

«У нас очень много ресторанов, там дач, домов по берегам рек, озеров стоят и выливают нечистоты просто в эту же речку или в ручьи окрестные, или просто в озеро напрямую. А это, конечно же, и кишечные инфекции, и паразиты, и уже и питательная среда для их размножения», — рассказал эколог Алексей Коткин.

Без опасений можно купаться, только когда вода станет прохладнее, правда, тогда появится вероятность простыть. Или же ехать на озеро, где отдыхают несколько человек. Штрафы за купание в воде, где превышены микробиологические показатели, не предусмотрены. Стоит ли окунаться в суп из бактерий и вирусов, чтобы охладиться, каждый решает сам.