Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега Иордана

Фото, видео: www.globallookpress.com/Matthias Balk; 5-tv.ru

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Кнессет принял решение распространить израильские законы на Иудею, Самарию и Иорданскую долину.

Новый шаг к еще большей эскалации на Ближнем Востоке сделан минувшим вечером. Израиль принял резолюцию о распространении своего суверенитета на Иудею, Самарию и Иорданскую долину.

Соседние арабские государства уже назвали этот шаг фактической аннексией территории, которую называют «Западный берег реки Иордан». «За» проголосовало большинство депутатов Кнессета. На практике это означает призыв к правительству как можно скорее распространить на Западный берег действие израильских законов и органов управления.