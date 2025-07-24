Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

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Только в Киеве на улицы вышли девять тысяч человек.

Уже второй день подряд на Украине не стихают массовые митинги против подавления антикоррупционных ведомств.

Этой ночью протесты прошли сразу в 22-х крупных городах. Самая масштабная акция — в Киеве. На улицах столицы собрались свыше девяти тысяч человек.

Интересно, что протестующие странным образом сочетали и призывы к борьбе с коррупцией, и неизменные со времен Евромайдана русофобские лозунги. Хотя инициатором закона, против которого они выступают, была вовсе не Москва, а один конкретный человек — Владимир Зеленский. Который ограничил полномочия антикоррупционного НАБУ даже несмотря на то, что его европейские покровители говорили не делать этого. И теперь стали требовать от главы киевского режима объяснений.

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