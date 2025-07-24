ЗРК «Стрела-10» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Данный комплекс эффективно уничтожает вражеские дроны.

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» обеспечивает надежное воздушное прикрытие российских подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Ежедневно военнослужащие отражают десятки атак дронов различных типов. При обнаружении воздушной цели расчет оперативно разворачивает комплекс, захватывает цель и уничтожает ее пуском зенитной ракеты. Особое внимание уделяется массовым атакам дронов-камикадзе и разведывательным беспилотным летательным аппаратам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.