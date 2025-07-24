В Сочи женщина погибла при падении обломков беспилотника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Еще одна местная жительница получила ранения.

В Адлерском районе города Сочи одна женщина погибла и еще одна получила ранения при обрушении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в публикации оперативного штаба Кубани в официальном Telegram-канале.

«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по улице Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения», — сообщили представители оперштаба.

Далее они уточнили, что женщины находились на улице в момент падения обломков дрона. Одна из них скончалась от полученных травм на месте происшествия, другая была госпитализирована в тяжелом состоянии. О прогнозах врачей относительно ее перспектив ничего не сказано.

Отмечается, что на месте ЧП продолжают работу специалисты экстренных служб. Помимо прочего, падение обломков привело к возгоранию на территории гаражного кооператива на улице Авиационной. Огонь охватил четыре гаража (200 квадратных метров), но вскоре был ликвидирован. Обошлось без смертей и пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал о попадании дрона ВСУ по нефтебазе федеральной территории (ФТ) «Сириус».