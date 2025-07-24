Глава ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщил о попадании дрона ВСУ по нефтебазе
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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Вероятность новой атаки сохраняется.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по нефтебазе на федеральной территории (ФТ) «Сириус». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин.
«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — написал он.
Менее чем за час до происшествия Плишкин предупреждал жителей «Сириуса» о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), просил держаться подальше от окон и по возможности укрыться. На данный момент, подчеркнул он, опасность атаки БПЛА сохраняется, как и необходимость соблюдения мер предосторожности.
«О завершении угрозы отдельно сообщу», — заключил Плишкин.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял об упавших на территорию школы и пляжа осколках беспилотника — было повреждено остекление трех зданий, в том числе образовательного учреждения. Прежде в Минобороны РФ сообщали, что в течение часа средства ПВО обезвредили 16 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Нижегородской области представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) со взрывчаткой и деталями БПЛА.
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