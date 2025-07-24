В память о Принце тьмы: портреты Оззи Осборна украсили сквер Цоя в Петербурге

Фото, видео: Reuters/Danny Moloshok; 5-tv.ru

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Легендарный рокер, крестный отец хеви-метала, основатель группы Black Sabbath умер в 76 лет после долгой болезни.

Портреты британского рок-музыканта и основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна (настоящее имя Джон Майкл Осборн — Прим. Ред.), копии известных кадров из его фотосессий, появились на стенах гаражей на Зверинской улице в Петербурге — в сквере лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Две легенды теперь соседствуют в памятном месте.

Автор граффити с Цоем Олег Лукьянов высоко оценил мастерство художника, изобразившего Осборна, назвав их современными городскими фресками. Как отметил Лукьянов, со временем краска «въедается в структуру стены и там остается». Оззи скончался в силу возраста и продолжительной болезни, и уже на следующий день был увековечен в сквере — некоторые петербуржцы узнали о его смерти, проходя мимо.

«Я музыкант. Конечно, никак меня не обошло стороной его творчество. Конечно, большое почтение к его таланту испытываю. Я только что узнала… Легенда, это такая глыба, для нас, музыкантов, это большой пример долголетия творческого, силы духа, таланта и работоспособности», — поделилась местная жительница Вероника Харламова.

Оззи Осборн, которого называли крестным отцом хеви-метала и Принцем тьмы, был известен не только музыкальными прорывами, но и скандальными выходками. Откушенную голову летучей мыши на одном из концертов публика не забывала десятилетиями. Он также снимался в реалити-шоу о своей семье, был известным благотворителем и неизменно собирал полные стадионы.

За несколько недель до смерти он вышел на сцену стадиона Villa Park в Бирмингеме вместе с Black Sabbath. Сидя на черном троне, так как не мог стоять, он благодарил фанатов за их любовь, а коллег — за возможность собрать последние силы и почувствовать себя тем самым Оззи. В течение 20 лет он боролся с болезнью Паркинсона, в последние годы добавились и новые диагнозы, и осложнения старых травм. Артиста не стало 22 июля, ему было 76 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким запомнили поклонники Оззи Осборна. Каким человеком был незабвенный Принц тьмы?

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