Фото, видео: ANDREJ CUKIC/ТАСС; 5-tv.ru

Главный аргумент — перспектива членства в Европейском союзе.

Большие европейские страны не скрывают, что помогают строить правильную демократию своим младшим товарищам. Да и в методах не стесняются.

Вот, например, Германия и Великобритания, подписав соглашение о сотрудничестве, потребовали от Сербии отменить безвизовый режим с Россией. Братские отношения между нашими странами как красная тряпка для Евросоюза. Вопрос в том, когда бык на нее бросится. Тему продолжит корреспондент Сергей Петров.

Широкая поддержка студенческих протестов в Сербии со стороны официальных лиц Евросоюза заставляет задуматься, кому выгодно использовать недовольную молодежь в Сербии.

«Кто не скачет, тот не наш». Картина, очень напоминающая киевский майдан 2014 года. И местные СМИ, и высокопоставленные чиновники уже практически в открытую говорят — это один из рычагов давления западной Европы на сербское руководство с целью отдалить друг от друга Белград и Москву.

«То, что я намеренно молчу и не отвечаю на все провокации — не думайте, что это признак слабости. Нет. Это признак силы. Я просто хочу сохранить мир и стабильность. А если будет нужно, в любое время и в любом месте вы увидите, что Сербия — не горсть овса, которую может объесть любая ворона», — заявил президент Сербии Александр Вучич.

Источник «Известий» в сербском правительстве сообщил, что Лондон и Берлин требуют отменить безвизовый режим между нашими странами и прекратить прямое авиасообщение. Параллельно пытаются убрать из кабмина тех, кто выступает за сближение с Москвой. Например, руководителя аппарата премьер-министра и советника по нацбезопасности Милоша Анджича.

«Их разведывательные службы — MI6, BND и так далее — они договорились о том, что нужно усиливать влияние на Западных Балканах, особенно в Сербии. Для этого нужно вымести из СМИ и из политической жизни русофилов», — сказал глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона, депутат от фракции «Мы — голос народа» Драган Станоевич.

Украина тоже не осталась в стороне. Новым послом в Сербии может стать бывший глава внешней разведки и бывший секретарь СНБО Александр Литвиненко. Чем он будет заниматься в Белграде — в принципе понятно.

«Это, по-моему, подтверждение планов британцев, немцев и других западных стран наложить свою лапу на Сербию, взять под контроль. Этот украинский посол, естественно, не будет выполнять классическую работу посла», — добавил Станоевич.

Главный козырь Британии и Германии — маячащее на горизонте вступление Сербии в ЕС. Отказ от дружбы с Москвой — это принципиальное условие. И тут вопрос, что для сербов важнее.

«Нам нечего искать в Европейском союзе. От него только самое худшее. Русские — наши братья. Единственные, кто борются за справедливость, 90% сербов так думает», — сказала местная жительница.

«Европейский союз только раздает ложные обещания, чтобы выжать из нас все. Чтобы взять наши ресурсы, извлечь выгоду, и чтобы мы отвернулись от России в эти трудные времена. Нам это не нужно. Россия — наш давний друг», — отметил местный житель.

Такое рвение Евросоюза можно объяснить и экономическими интересами — например, проектом масштабной добычи лития на западе Сербии, и военными — желанием использовать сербский оборонно-промышленный комплекс для поставок оружия Украине. Но не все в ЕС разделяют этот подход.

«Мы хотели бы, чтобы Европейский союз включил в свои ряды страны, которые не приносят войну в ЕС, а ускоряют развитие. Сербия повысит экономические показатели Европейского союза, поможет экономическому развитию ЕС, а Украина принесет только войну», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Пока же голос разума заглушается настойчивыми посланиями из Берлина и Лондона, и сербские политики становятся все осторожнее в высказываниях. Тем, кто не боялся ездить в Россию и выступать в ее поддержку, теперь недвусмысленно советуют помолчать. Только настроения большинства сербов это вряд ли изменит.

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