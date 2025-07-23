Двухлетняя девочка выпала из окна жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.

Девочка, родившаяся в 2023 году, выпала из окна квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

«Инцидент произошел в квартире одного из жилых домов на Алтуфьевском шоссе, когда мама ребенка на непродолжительное время вышла в другую комнату», — приводит слова представителей ведомства агентство городских новостей «Москва».

Пострадавшую девочку госпитализировали. Бутырская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аналогичный случай произошел в Челябинске — там двухлетний мальчик также выпал из окна вместе с москитной сеткой. Предположительно, ребенок облокотился на нее, когда окно было открыто. Падение на кустарник под окнами спасло малышу жизнь, но он получил серьезные травмы. По данным СМИ, на момент происшествия родителей не было дома — за ребенком присматривала бабушка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.