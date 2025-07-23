Семейный конфликт: дочь Виктории Бони не сдержала эмоций на публике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Светский выход наследницы телеведущей обернулся полным провалом.

Дочь телеведущей Виктории Бони устроила публичный скандал. Об этом сообщило издание StarHit.

Бывшая участница проекта «Дома-2» Виктория Боня активно знакомит свою 13-летнюю дочь Анджелину со светской жизнью российской столицы. После совместного посещения VK Fest, на днях мама и дочь вместе появились на презентации косметического бренда Виктории. Анджелина интересовалась, почему к ее маме подходят с таким восхищением, и признавалась, что гордится успехами Виктории.

Однако, прибыв на презентацию, настроение юной Анджелины стало портиться. Она увлеклась перепиской в телефоне, а когда Виктория предложила ей сняться в ролике с Прохором Шаляпиным, девочка закатила эмоциональную сцену.

Дочь Бони категорически отказалась участвовать в съемке. Виктория и пытавшийся сгладить ситуацию Прохор Шаляпин старались перевести все в шутку, но напряжение нарастало прямо на глазах у журналистов и гостей. Девочка, заметно нервничая, перешла на английский и отвернулась от камер.

«Она говорит, что не хочет работать, что я ее заставляю», — перевела телеведущая.

«Я уже много лет работаю, и ничего», — добавила Боня.

Дочь телеведущей никак не могла угомониться и заявила, что в 13 лет не должна работать в принципе. Виктория попыталась отвлечь внимание прессы, но не удержалась от колкости в адрес Анджелины.

«Как удалось завоевать столько любви, ничего не делая?!» — с иронией спросила Виктория, посмотрев на дочь.

Не выдержав истерики, Виктория отвела дочь в сторону. Обе выглядели напряженными и старались сдержать эмоции. В какой-то момент экс-участница «Дома-2» даже отдалилась от девочки, чтобы прийти в себя.

Стоит отметить, что в последнее время Виктория активно делится в социальных сетях фотографиями и видео с Анджелиной. Первые свидания, мамины каблуки и косметика — подобным контентом делится телеведущая. Подписчики шутят, что ее блог превратился в мини-сериал о ее жизни с дочерью-подростком. У Анджелины уже даже появился небольшой клуб своих поклонников.

«Захожу в соцсети только ради вас. Столько жизни и любви! Вспоминаю свою молодость и маму», — написал один из комментаторов под постом Бони.

Виктория Боня и Алекс Смерфит. © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Напомним, Анджелина родилась в 2012 году. Ее отец — ирландский предприниматель Алекс Смерфит. Он является сыном бизнесмена сэра Майкла Смерфита и наследником его многомиллиардного состояния. Несмотря на расставание с Боней, он по-прежнему продолжает активно участвовать в жизни дочери.

Ранее, сайт 5-tv.ru поделился новостью о пополнении в семье Виктории Бони.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.