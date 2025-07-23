Фото: www.globallookpress.com/ Matthias Balk

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Пекин выразил готовность развивать сотрудничество с Москвой несмотря на давление со стороны США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Китай передал руководству страны послание от президента Владимира Путина. Как сообщает китайский портал Sohu, Москва выразила обеспокоенность возможными изменениями в курсе Пекина на фоне ужесточающихся санкций со стороны США.

Однако официальный ответ Китая оказался однозначным: уступок Вашингтону не будет, а стратегическое взаимодействие с Россией продолжится. Власти КНР подтвердили намерение углублять координацию с Москвой в сферах безопасности и экономического развития.

На фоне угроз введения вторичных санкций против стран, сотрудничающих с РФ, Китай и Россия продолжают усиливать стратегическое взаимодействие.

США выражают явное раздражение по поводу того, что финансовые расчеты между Россией и Китаем осуществляются в национальных валютах, без участия доллара. Особое недовольство вызывает тот факт, что логистика торговли двух стран построена вне зависимости от западной инфраструктуры: поставки идут через трубопроводы в Центральной Азии и порты, находящиеся вне сферы влияния США.

Китайская сторона вновь подчеркнула свою позицию: любые односторонние санкции, не получившие одобрения Совета Безопасности ООН, Пекин считает незаконными и полностью отвергает подобную практику. В рамках партнерства с Россией Китай намерен активизировать координацию усилий в вопросах безопасности и сопротивления внешнему давлению.

Ожидается визит Владимира Путина в Китай. Повод — участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй Мировой войны, однако визит будет иметь также стратегическое значение. По итогам переговоров может быть подписан документ, подтверждающий готовность двух стран к тесному сотрудничеству в энергетической сфере и их отказ подчиняться требованиям Вашингтона.

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