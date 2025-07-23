Главы делегаций России и Украины начали двустороннюю встречу в Стамбуле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Петров Дени

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Она проходит в формате тет-а-тет во дворце Чираган.

Главы делегаций России и Украины, Владимир Мединский и Рустем Умеров, проводят двустороннюю встречу в формате тет-а-тет во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее в этот же день российская делегация прибыла в Турцию для продолжения переговорного процесса по Украине. Состав российской группы остался без изменений: в нее входят помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров планируется рассмотреть проекты меморандумов, обмен которыми состоялся на предыдущем этапе встреч.

Ранее, писал 5-tv.ru, прзидент Украины Владимир Зеленский изменил состав делегации для переговоров с Россией. Теперь в ее составе 14 человек, тогда как ранее числилось 12. В обновленный список добавлены представитель офиса омбудсмена и еще один сотрудник Генерального штаба ВСУ.

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