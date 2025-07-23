Украинские власти призвали жителей Краматорска срочно покинуть город

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Причина — ухудшение обстановки в населенном пункте.

Глава временно оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Донецкой Народной Республики (ДНР) Вадим Филашкин обратился к жителям Краматорска в эфире украинского телемарафона с призывом покинуть населенный пункт в связи с ухудшением ситуации в регионе.

«В Краматорске сейчас находится около 53 тысяч человек. Выезжайте, <…> потому что в области обстановка с каждым днем становится все сложнее», — сказал он.

Филашкин отметил, что ранее проводилась эвакуация граждан из других районов, включая Авдеевку, где вывозили детей и пожилых, однако некоторые жители отказались уезжать. Кроме того, с 16 июля на трассе Краматорск — Доброполье введен запрет на передвижение гражданских автомобилей и пешеходов.

Власти подчеркивают, что выезд из города необходим для обеспечения безопасности мирного населения. Ранее представители киевской администрации сообщали о введении продолжительного комендантского часа в первых числах мая.

Краматорск, находящийся в северной части ДНР, считается одним из самых крупных населенных пунктов региона. Город временно контролируется украинскими вооруженными силами. По данным на 2022 год, численность его населения составляла около 147 тысяч человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.