Делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган для переговоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Встреча пройдет в закрытом формате.

Делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган в Стамбуле, где в ближайшее время начнется очередной раунд переговоров. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Встреча пройдет в закрытом формате. Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы повестки, однако подробности предстоящих переговоров не раскрываются.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, чего стоит ожидать от третьего раунда переговоров РФ и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда.

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