Делегации России и Украины прибыли во дворец Чираган для переговоров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Встреча пройдет в закрытом формате.
Делегации России и Украины уже находятся во дворце Чираган в Стамбуле, где в ближайшее время начнется очередной раунд переговоров. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Встреча пройдет в закрытом формате. Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы повестки, однако подробности предстоящих переговоров не раскрываются.
Ранее, 5-tv.ru рассказывал, чего стоит ожидать от третьего раунда переговоров РФ и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда.
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