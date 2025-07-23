Главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова арестовали до 20 сентября

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Ранее 22 июля в квартире и офисе подозреваемого прошли обыски.

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова суд арестовал до 20 сентября по подозрению в даче взятки. Об этом сообщили корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее в Москве были задержаны сам Трифонов и его коллега. Следственный комитет РФ подтвердил факт задержания, указав, что журналисты подозреваются в передаче взятки должностным лицам. Ведомство сообщило, что подозреваемые доставлены в следственные органы для проведения допросов.

Оперативные мероприятия днем 22 июля включали обыски в квартире Глеба Трифонова и в офисе редакции Baza. В ходе следственных действий были изъяты документы и электронные носители информации, которые имеют значение для расследования.

Подробности дела и обстоятельства в настоящее время не раскрываются. Работа с лицами, которые могут располагать интересующей для следствия информацией, продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полиция провела обыски у родственников блогера SUBO. Его подозревают в отмывании денег.

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