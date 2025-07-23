Мединский прибыл на переговоры в Стамбуле в футболке «Putin Team»

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Третий раунд между Россией и Украиной должен состояться 23 июля в 19:00 по московскому времени.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, прибыл на третий раунд в Стамбуле в футболке с логотипом бренда «Putin Team». Об этом сообщило РИА Новости.

Футболка, в которой появился Мединский, принадлежит бренду Putin Team Russia. Эта инициатива была запущена как общественное движение в 2017 году, а позже трансформировалась в линию одежды. Экспортная коллекция бренда впервые была представлена на международной спортивной выставке ISPO в Мюнхене в 2019 году.

Мединский не комментировал свой выбор одежды, однако факт появления в такой футболке был замечен журналистами и политическими обозревателями.

Переговоры между странами должны состояться вечером 23 июля в 19:00 по московскому времени. Российская делегация уже находится в Стамбуле. Украинская сторона, по информации источников, пока пребывает в Анкаре.

Ранее в СМИ сообщалось, что делегация Незалежной намерена на третьем раунде переговоров добиться встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Мединский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, подтвердил, что слышал об этих намерениях, но не стал раскрывать деталей.

Текущий раунд переговоров стал продолжением двух предыдущих встреч, которые прошли в мае и июне также в Стамбуле. Тогда стороны обсудили гуманитарные вопросы, включая обмен пленными и возврат тел погибших военнослужащих.

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