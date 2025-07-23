«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять на жизнь

Фото: 5-tv.ru

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Рекомендуется использовать этот период для продвижения себя, но с оглядкой на ретроградный Меркурий.

Одно из самых насыщенных астрологических событий года произойдет 24 июля. Луна вступит в свою новую фазу. В Новолуние стоит задуматься о целях и желаниях, которые вы хотите исполнить. Также такое состояние Луны может повлиять на разные области жизни. Об этом рассказал в беседе с URA.RU астролог Борис Зак.

«Само Новолуние — это прекрасный период для того, чтобы загадывать желания и ставить цели на ближайший месяц. При этом, лучше всего, если основные активные действия по реализации поставленных целей вы предпримите в первые две недели после Новолуния, а оставшиеся две недели лунного месяца посвятите анализу проделанной работы», — поделился специалист.

Новолуние, которое наступит во Льве, станет благоприятным временем для реализации целей, связанных с самовыражением, творчеством, продвижением личного бренда и запуском малых бизнесов. По его словам, именно сейчас хорошо проводить презентации, запускать рекламные кампании, заявлять о себе и своих успехах.

«И даже, если вы не планируете каких-то подобных дел, в любой работе тоже стоит проявлять себя ярко. Нужно активно обращать внимание коллег и руководства на себя и свои успехи», — отметил эксперт.

Однако Зак предостерегает: в этот период Меркурий находится в фазе ретроградного движения. Это значит, что новые начинания, особенно связанные с информацией, переговорами и деловой активностью, могут столкнуться с трудностями.

Новолуние станет особенно значимым периодом для представителей знаков зодиака Льва, Водолея, Тельца и Скорпиона. Астролог предупреждает, что именно этим людям придется пройти через внутренние трансформации, связанные с самооценкой, образом жизни и подходом к реализации личных целей.

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