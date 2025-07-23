Путин поддержал освобождение от налогообложения участников «Земского тренера»
Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель
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Программа направлена на привлечение спортивных специалистов в села и малые города России.
Президент России Владимир Путин поддержал освобождение от налогообложения выплаты участникам программы «Земский тренер». Об этом лидер страны во время совещания лидера страны с членами правительства.
С таким предложением выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Кстати, у нас выплаты земскому учителю, доктору и работнику культуры освобождены от налогообложения, поэтому я прошу по аналогии вас поддержать такую меру и для земского тренера, начиная с 2025 года», — поделился Чернышенко.
«Земский тренер» — программа, направленная на привлечение спортивных специалистов в села и малые города России. Цель программы — обеспечить доступность квалифицированных тренеров, учителей физкультуры и спортивных инструкторов.
Основная тема, которая была вынесена на обсуждение заседания, — развитие программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский работник культуры» и «Земский тренер». Кроме того, глава Минпромторга Антон Алиханов доложил российскому лидеру об итогах выставки «Иннопром», прошедшей в Екатеринбурге.
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