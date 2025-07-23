Путин запросил разъяснения по запрету на поиск экстремистских материалов

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент поинтересовался, как будет работать новый закон на практике после его принятия Госдумой.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой объяснить, как будет реализован на практике запрет на умышленный поиск в интернете экстремистских материалов.

«Закон-то вот, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, о чем вы сейчас сказали, как должен на практике-то функционировать?» — спросил Путин.

Вопрос президента касался недавно одобренных Госдумой поправок, предусматривающих административное наказание за доступ к материалам, признанным экстремистскими и включенным в специальный перечень. Закон также распространяется на случаи, когда доступ осуществляется с использованием VPN-сервисов.

Согласно новой норме, гражданам за умышленный поиск подобного контента грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

В ответ глава Минцифры отметил, что обычным пользователям не стоит беспокоиться, так как для привлечения к ответственности правоохранительные органы должны будут доказать наличие умысла у человека.

Ранее сообщалось, что в рамках того же пакета был принят закон о штрафах за рекламу VPN.

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