Размытые дороги и затопленные улицы: в Татарстане бушует шторм
Сильный шторм накрыл Татарстан
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Еще один российский регион оказался под ударами стихии.
В Татарстане бушует мощный шторм. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду.
Деревья вырывает с корнем, несколько из них обрушились на автомобили. Только чудом никто не пострадал. Ливень идет плотной стеной.
Участки трасс размывает и они проваливаются вместе с машинами. Затоплены улицы Казани и другие населенные пункты. Местами идет сильный град. И по прогнозам, погода в ближайшие часы будет только ухудшаться.
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