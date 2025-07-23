Продали пруд: чиновники во Владимирской области «слили» водоем в частные руки

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Жители села лишились свободного доступа к месту отдыха.

Во Владимирской области жители села пытаются опротестовать странную сделку. По их словам, местная администрация продала в частные руки большой водоем — любимое место отдыха семей с детьми. Теперь там хотят организовать платную рыбалку.

Глава поселения отказалась отвечать, как вопреки закону ей удалось заключить такой договор, а при виде съемочной группы едва не пошла в рукопашную. Все покажет корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

«Очередной прием граждан, на котором глава администрации должна была решать проблемы людей, обернулся скандалом. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, она попыталась выхватить оборудование журналистов и выставить нас за двери», — рассказывает корреспондент.

Работники администрации всеми силами пытались не пустить нашу съемочную группу в кабинет чиновницы. Мужественно закрывали проход своими телами.

Ольга Копылова занимает должность главы сельского поселения Нагорное уже 13 лет. Но у местных есть вопросы к ее работе. Полгода назад у них забрали единственный большой водоем.

«Карьер расположен в живописном месте. Практически в центре поселка. Вокруг густой лес. Именно сюда местные жители летом приходили купаться, но с недавних пор здесь появился вот такой металлический забор. Территория стала частной, свободный проход туда закрыт. По словам местных жителей, вскоре здесь появятся рыбацкие домики и откроется платная рыбалка. Судя по количеству щебня, который лежит перед забором — стройка идет полным ходом», — отмечает корреспондент.

Теперь жители поселка приходят сюда не отдыхать, а проводить митинги. И пока они вешают транспаранты с требованием вернуть пруд в общее пользование, новый собственник, похоже, на этом устроил бизнес.

В этом сельском поселении под Владимиром живут чуть больше трех тысяч человек. В основном это пенсионеры. Поэтому такая цена для многих оказалась неподъемной.

«Я лично писала в администрацию Петушинского района, почему пожарный пруд, места отдыха отобрали у народа. Администрация ответила очень быстро. И сказала, что ваш вопрос отдается Копыловой Ольге Ивановне. До сих пор ответа от Ольги Ивановны я не получила», — рассказала местная жительница Елена Хоменко.

Это не единственная проблема, с которой столкнулись сельчане. Местные жители рассказали, что подобным образом в администрации расстались и со школьным стадионом. В 1990-х его перевели в собственность поселка. А четыре года назад сдали в аренду. Спортивная площадка заросла, до сих пор там не проводили никаких работ.

«Там сдавали нормативы еще мои родители, я сдавал, сейчас там у меня два ребенка учится. Дети сдают нормативы по дороге общего пользования. Вместе с машинами. Были прецеденты: девочка чуть не попала под трактор», — поделился местный житель Александр Корзинщиков.

Жильцы написали кипу заявлений в прокуратуру. Скандальное дело о продаже муниципального пруда добралось до суда. Как нам удалось выяснить, сделку проворачивали в несколько этапов. Изменили целевое назначение земель. Затем четыре гектара разделили на несколько участков и сдали в долгосрочную аренду. Спустя два года продали без проведения торгов.

Если в суде докажут, что пруд был продан незаконно, то, вероятнее всего, главе администрации придется лично искупать вину перед законом.

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