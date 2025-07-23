Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Место встречи сторон — дворец Чираган.
Делегация России прибыла в Стамбул для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил корреспондент «Известий».
Место встречи украинской и российской делегаций — центр Стамбула, дворец Чираган. Предварительно, переговоры начнутся в 19:00.
Делегацию РФ возглавил Владимир Мединский. Ее состав — замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что нет причин ожидать прорывов «из разряда чудес» в результате нового раунда переговоров. Москва и Киев провели уже две встречи в мае и в июне. Тогда удалось добиться обмена пленными. Российская стороны передала Украине тела погибших боевиков.
Стороны также обменялись проектами меморандума по решению конфликта.
Замглавы МИД Украины Сергей Кислица отозвался о российской делегации, как о «компетентных и учтивых» специалистах. По его мнению, стороны ведут диалог «в конструктивном ключе».