Несбыточная мечта или реальность? Как лечить акне в зрелом возрасте

Фото: 5-tv.ru

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Врач дал несколько важных советов.

Лазерные пилинги могут помочь вылечить акне в зрелом возрасте. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-косметолог Кирилл Новиков в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, в дано случае необходимо нацелиться на очистку кожи. Сначала необходимо очистить кожу от утолщенного рогового слоя.

«Для этого используются лазерные пилинги, которые также с помощью инфракрасного излучения убирают очаги воспаления», — заявил эксперт.

Далее нужно стабилизировать салоотделения. Косметолог сказал, что для этого обычно применяются медикаментозные методы. После этого идет внутривенное лазерное облучение крови, криомассаж и электрокоагуляцию глубоких гнойников при необходимости. Он добавил, что для приостановки воспалительного процесса потребуется где-то полтора-два месяца.

Следующий этап — выравнивание кожи, и с этим поможет зеленый лазер. Эта процедура устранит красноту, а фотодинамическая терапия или микроигольчатая терапия позволит справиться с задачей довольно быстро.

Женщинам с акне стоит обращаться еще к двум специалистам: дерматологу-косметологу и гинекологу-эндокринологу. Не стоит забывать и про гастроэнтеролога, так как необходимо выявить все факторы, провоцирующие заболевание.

Кроме того, во время лечения пациенту стоит сесть на диету. Косметолог советует исключить и своего рациона продукты, провоцирующие резкие скачки сахара в крови и повышение инсулина.

Активность сальных и потовых желез напрямую влияет на воспалительные процессы в коже. Чтобы держать их в балансе, стоит исключить молоко, сыр, творог, кофе, алкоголь, свинина, сливочное масло, маргарин, сахар, белый хлеб, фастфуд, острые специи и соусы.

При этом стоит включить в свой рацион лосось, семена льна, а также тыквенные семечки, печень. Полезно есть также брокколи и цельнозерновые крупы.

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