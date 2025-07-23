Замглавы МИД Украины отметил профессионализм российской делегации

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Третий раунд переговоров предварительно назначен на вечер 23 июля.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах с Россией в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики ведут себя «компетентно и учтиво». Об этом он заявил в интервью изданию Liberation.

Он подчеркнул, что диалог между делегациями проходит «в конструктивном ключе».

«Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне», — поделился заместитель главы МИД Украины.

Третий раунд переговоров предварительно назначен на среду, 23 июля. Встреча, предположительно, состоится в 19:00 по московскому времени в Стамбуле. Однако официального подтверждения этой информации со стороны Москвы пока не поступало, дата и время могут быть скорректированы.

Стороны намерены обсудить меморандумы по мирному урегулированию конфликта, а также затронуть гуманитарные вопросы и обменный процесс военнопленными. Переговорные делегации сторон уже утверждены. Российские представители остаются в прежнем составе, что и в предыдущих двух раундах. Делегация Украины будет состоять из 14 человек.

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