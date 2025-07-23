В отделение ББР Банка в Петербурге пришли с обыском
Обыски проходят в отделении ББР Банка в Петербурге
Фото, видео: Никита Попов/ТАСС; 5-tv.ru
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По предварительной информации, он может быть связан с делом о растрате при ремонте в Михайловском театре.
В центре Петербурга в эти минуты проходят обыски в ББР Банке. Отделение на Харьковской улице закрыто для посетителей, там работают сотрудники СК и полиции. Информация о следственных мероприятиях подтвердил источник «Известий».
Напомним, что накануне обыски по делу о растрате при ремонте прошли в Михайловском театре. Предварительно, эти мероприятия связаны.
ББР Банк зарегистрирован в 1994 году, прописан в Москве, но имеет отделения в Петербурге.
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