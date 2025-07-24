Фото, видео: www.globallookpress.com/Eugen Kotenko; 5-tv.ru

Он заявил, что разочарован поведением Владимира Зеленского.

Вчерашние проукраинские ястребы и самые отчаянные заокеанские сторонники киевского режима сегодня меняют свою позицию на противоположную. Ярким примером стали заявления конгрессмена Майка Тернера. Год назад он в числе первых призывал наносить удары американским оружием вглубь России, а вот сейчас — прямо обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в затягивании конфликта.

Правда, не публично. Тернера разговорили журналисты-пранкеры Вован и Лексус. О чем еще проболтался соратник Трампа, выяснил корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Его много лет называли проукраинским лоббистом. Он являлся убежденным сторонником безостановочного финансирования киевского режима. Но теперь конгрессмен Майк Тернер, кажется, поплыл в вопросах поддержки Зеленского. Своей эволюцией взглядов республиканец поделился в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые связались с конгрессменом под видом некоего польского политика.

«Я смотрю на то, как президент Трамп пытается заключить мирное соглашение, но я не вижу того же самого в ближайшем окружении Зеленского», — заявил пранкер от лица «польского политика».

«Я был разочарован поведением Зеленского, но я думаю, что это должно измениться. Я не знаю, кто из его окружения будет оказывать на него влияние, но я был разочарован его поведением», — ответил конгрессмен Майк Тернер.

В беседе с пранкерами мистер Тернер явно звучал расстроенным и излишне дипломатичным, что на него прежнего не похоже. Вот для сравнения заявления американского ястреба журналисту Такеру Карлсону в апреле 2022 года.

«У нас уже есть наши военные на Украине. Наша цель — усилить наше присутствие, чтобы люди это понимали», — говорил конгрессмен.

А вот что говорил мистер Тернер во время визита в Киев в феврале прошлого года.

«Соединенные Штаты активно работают в Палате представителей и Сенате, чтобы обеспечить необходимое финансирование в 2024 году для поддержки Украины», — сказал политик.

И вот сейчас ветер интонаций и мнений об украинском руководстве в рядах республиканцев явно переменился. То ли с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, то ли из-за действий самого главы киевского режима. Его постоянного нытья и попрошайничества. Накануне Зеленский обрушился с неожиданной критикой на Евросоюз. Причина уже привычна и банальна — дайте денег. Аж 150 миллиардов евро.

«Это значит, что России сейчас нужно быть очень осторожной, чтобы ее не обманули партнеры по переговорам. Потому что у этих людей вообще нет моральных принципов, и это очень важно. А Зеленский вообще не имел никаких моральных принципов с самого начала. Вообще», — отметил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

Наглость Зеленского раздражает Трампа — это признают почти все эксперты. Так что откровенное разочарование киевскими властями, высказанное в интервью российским пранкерам, — закономерная реакция на новую политику Вашингтона. Мистер Тернер все-таки тоже часть команды и часть корабля под названием США.

«Для нас было больше интересно то, что думает Тернер относительно Украины и НАТО, потому что он был одним из лоббистов еще в 2010-е годы. Как человек, который был одним из главных сторонников этой интеграции, он заявил, что, конечно, еще не пора», — поделился пранкер-журналист Алексей Столяров (Лексус).

В беседе с Вованом и Лексусом Майк Тернер также добавил, что кто-то должен повлиять на Зеленского и заставить того сесть за стол переговоров. Не исключено, что сигналы из Вашингтона до Киева все-таки дошли. Но, учитывая жадность нынешнего главы Банковой, наверняка Зеленский согласился на третий раунд переговоров с Россией не ради мира, а ради обещаний новой порции западной поддержки.

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