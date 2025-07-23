Масштабный рейд провели в Петербурге сотрудники ГАИ
Масштабный рейд провели в Петербурге сотрудники ГАИ
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
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Выявили пьяного водителя и нарушителей миграционного законодательства.
Масштабный рейд в Петербурге провели сотрудники Госавтоинспекции. Выявили более 30 нарушений правил дорожного движения.
Некоторые водители, чтобы избежать наказания предъявляли липовые корочки, дизайн которых, судя по всему, разрабатывали лично.
У одного автомобилиста обнаружили признаки опьянения. Раньше его за это привлекали к административной ответственности. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также в ходе рейда задержали 35 человек за нарушение миграционного законодательства. Пятерых депортируют.
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