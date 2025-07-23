В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Иск в суд подала Генпрокуратура России совместно с Минюстом.

Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, присутствовавший на заседании.

Решение суда о признании данного движения экстремистским уже вступило в силу, а значит, его деятельность на территории России запрещена, как и использование наименования и символики.

Иск на сатанистов подала Генпрокуратура РФ совместно с Минюстом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Государственная дума в третьем чтении приняла поправки к закону о кибербезопасности и противодействии экстремизму. Это значит, что теперь россиянам может грозить штраф за умышленный поиск материалов с экстремистским содержанием, а также получение доступа к ним. За нарушение этого закона можно будет заплатить до пяти тысяч рублей.

Кроме того, финансовые санкции будут применяться и к тем, кто распространяет рекламу VPN-сервисов. За это могут взимать до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 80 тысяч — для физических.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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