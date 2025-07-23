Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговоры с Россией

Фото: 5-tv.ru

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Ее возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состава делегации для участия в переговорах с Россией, которые должны пройти 23 июля в Стамбуле. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы.

Согласно указу, делегацию возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В состав украинской делегации были включены 14 людей. Однако ранее в нее входило 12 человек. В новую редакцию были включены сотрудник омбудсмена и еще один представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, переговоры между Москвой и Киевом должны состояться вечером 23 июля. Представители Кремля заявляли, что любые контакты возможны только при условии учета «реальностей на земле» и отказа Украины от неприемлемых требований.

На предстоящих переговорах стороны планируют обсудить предложенные меморандумы по возможному мирному урегулированию конфликта, а также поднять гуманитарные темы. Среди них — вопросы обмена военнопленными, безопасность гражданского населения в зоне боевых действий и доступ международных организаций к пострадавшим регионам.

Предыдущие прямые переговоры между Россией и Украиной проводились в 2022 году, но завершились без существенного прогресса. С тех пор диалог был прерван, и возвращение к нему рассматривается как возможный шаг к снижению напряженности.

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