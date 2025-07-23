Простые хитрости: в чем секрет стойкости макияжа и укладок синхронисток

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Блестки и накладные ресницы во время выступлений в этом виде спорта не используются из соображений безопасности.

Стойкость укладки во время выступлений синхронисток обеспечивает желатин. Об этом изданию Life.ru рассказала многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич.

«Удивительно то, что в XXI веке не придумали ничего лучше и проще для фиксации причесок синхронисток, чем обычный пищевой желатин, который, естественно, растворяется и наносится в жидком виде на волосы. Дается время для того, чтобы он застыл», — поделилась чемпионка.

Она уточнила, что легкость снятия данного фиксатора прически зависит от степени его затвердевания.

Раскрыла спортсменка и тайны стойкого макияжа. Для выступлений используется самая обычная косметика из любого магазина. Хитрость в том, чтобы нанести ее на более жирную основу и гораздо более толстым слоем. Тогда макияж будет и стойким, и заметным для зрителей и судей даже с большого расстояния.

Однако Пацкевич уточнила, что синхронистки не используют блестки и накладные ресницы. От них отказались из соображений безопасности. Был случай, когда в воде блестки отклеились и попали в глаза спортсменки, повредив сетчатку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия впервые не победила в техническом соло на Чемпионате мира по синхронному плаванию.

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