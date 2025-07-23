Бывшего вице-губернатора Челябинской области задержали

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Александр Богашов стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов задержан по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ и центрального аппарата Следственного комитета России. Кроме Богашова, силовики задержали управляющего делами губернатора и правительства области Романа Менжинского, а также министра имущества региона Эльдара Белоусова. Все они стали фигурантами дела, возбужденного по части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Источник агентства пояснил, что, по предварительной информации, задержанные чиновники через директора подконтрольной строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории губернаторской резиденции. Строительство обошлось более чем в 50 млн рублей. При этом велся фиктивный документооборот, который позволил скрыть истинный характер расходов и назначение объекта.

В настоящее время проходят обыски по местам жительства и работы фигурантов дела. Следствие изымает документацию, связанную с проектом. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что после работы в администрации Челябинской области Александр Богашов перешел в ПАО «Новатэк», где занимает должность заместителя руководителя департамента в Москве.

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