Долина не явилась на заседание суда по делу о мошенничестве с квартирой

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Только один обвиняемый из четырех частично признал вину.

Народная артистка России Лариса Долина не появилась на предварительном заседании в столичном Мещанском суде по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом пишет NEWS.ru.

Заседание было закрытым. Фигуранты дела были доставлены в суд. Помимо участников процесса, в зале суда присутствовали только адвокаты.

У всех обвиняемых был личный защитник. Один из них признает вину частично, а трое и вовсе отвергают все обвинения. Как известно со слов адвокатов, обвиняемые прежде не были знакомы друг с другом.

Известно, что Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова в составе организованной группы совершили хищение денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили Ларису Долину прав на жилое помещение. Общий ущерб от совершенных операций оценивается более чем в 317,6 миллионов рублей

Квартиру артистки в элитной многоэтажке купили за 112 миллионов рублей. Деньги Долина получила, но затем перевела их неизвестным, которые представились сотрудниками спецслужб. Туда же отправились и сбережения певицы. В итоге она лишилась порядка двухсот миллионов.

Новой собственницей тогда стала Полина Лурье — дочь известного топ-менеджера IT-холдинга, Лариса Долина отказалась передавать новым владельцам ключи. Выбивать закрытые двери решили через суд.

Однако суд признал сделку недействительной. Лариса Долина вновь стала хозяйкой своей же квартиры. Полина Лурье же лишилась не только квадратных метров, но и денег.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня резко высказалась о поведении Ларисы Долиной.

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