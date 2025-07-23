Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии цитатой из Библии

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Дирижер должен был выйти на сцену вместе с Филармоническим оркестром имени Верди из города Салерно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отмену народного артиста РФ Валерия Гергиева в Италии, процитировав отрывок из Библии, в эфире радио Sputnik.

«Мне напоминает Библию — „не мечите бисер перед свиньями. Не мечите бисер перед свиньями“. Но только они должны быть способными его принять, это самое дарование, этот гений (дирижера Валерия Гергиева. — Прим. ред.), которого нам вот всем посчастливилось видеть Все, без оскорблений, без унижений, цитата из той книги, которая человечеством признана величайшей, одной из величайших, кто-то считает самой великой», — поделилась дипломат

Ранее стало известно, что выступление дирижера в рамках фестиваля «Лето короля», которое должно было состояться 27 июля в Королевском дворце Казерты, было отменено. В заявлении дирекции дворца указано, что мероприятие не состоится «по организационным причинам», однако подробностей не приводится.

Гергиев должен был выйти на сцену вместе с Филармоническим оркестром имени Верди из города Салерно, а также с солистами Мариинского театра. В концертной программе значились произведения Верди, Чайковского и Равеля.

Как отмечается, это не первый случай давления на российских деятелей культуры за рубежом после начала конфликта на Украине. В разные периоды отменялись гастроли, фестивали и выставки, связанные с российскими исполнителями.

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