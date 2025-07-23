В Краснодарском крае предотвратили теракт в общежитии нефтезавода

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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По данным следствия, злоумышленник собирался снять нападение на видео для публикации в интернете.

На Кубани был задержан гражданин одной из стран ЦАР, подозреваемый в подготовке теракта на объекте нефтепереработки. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю Дарья Каменщикова.

По данным управления, злоумышленник действовал по заданию международной террористической организации. Он самостоятельно изготовил несколько бутылок с зажигательной смесью и собирался поджечь здание общежития, расположенное на территории промышленного предприятия.

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на завершающем этапе. Отмечается, что подозреваемый планировал снять видео поджога и разместить его в интернете для запугивания населения и создания паники.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая подготовку теракта, участие в деятельности террористической организации, а также другие преступления экстремистского характера. Его заключили под стражу, проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.

Силовики подчеркивают, что работа по выявлению и предотвращению террористических угроз на территории региона продолжается.

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