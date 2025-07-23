Душа рок-культуры: каким поклонники запомнят Оззи Осборна

Фото, видео: Сергей Бобылев/ТАСС; 5-tv.ru

Прощальный концерт Принца Тьмы и отца хэви-метала длился десять часов.

Его называют крестным отцом хэви-метал, мастером эпатажа и Принцем Тьмы. Не стало знаменитого и скандального известного — Оззи Осборна. Его оплакивает вся мировая рок-элита. Еще в начале июля музыкант выходил на сцену и буквально взорвал арену, на которой собралось 40 тысяч поклонников его творчества.

Таким же сумасшедшим праздником для любителей тяжелой музыки стал его первый концерт в Москве. Эти уникальные кадры — в репортаже корреспондента «Известий» Вячеслава Николаева.

В своем доме в Бирмингеме Оззи Осборн выращивал розы. Он считал их символом любви и заботы. Сегодня, потрясенные его смертью, поклонники приносят розы — любимые цветы Принца Тьмы — к стене с его портретом в Бирмингеме.

Заявление семьи звучит пронзительно: «С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он ушел из жизни, находясь рядом с семьей и окруженный любовью».

«Человек, который сопровождал меня всю жизнь, которого я очень люблю. Искренне сожалею, что его уже нет. Благодарю за то мужество, которое он проявил, дав последний концерт в Бирмингеме. Покойся с миром, дорогой Оззи. Мое сердце с тобой», — сказал лидер группы «Крематорий» Армен Григорян.

Бирмингем, стадион Aston Villa. Оззи — 76 лет. Но на сцене он был тем же Принцем Тьмы. Прощальный концерт длился десять часов. В его честь играли Metallica, Guns N' Roses, Slipknot, Pantera, Tool — лучшие из лучших.

«Оззи Осборн. Оззи великий и ужасный. Настоящий герой и легенда рок-н-ролла. Какие потрясающие проводы на пенсию он себе устроил. Сколько именитых гостей пришли, чтобы поздравить Оззи Осборна. Это хороший, сильный, интересный, харизматичный музыкант, у которого, конечно, в жизни было много взлетов, падений. Но который всегда поднимался снова, всегда выходил на публику и заражал всех своей харизмой, энергией, своим неповторимым голосом», — отметил заслуженный артист РФ, лидер рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр.

Но никто и представить тогда не мог, что это — последнее прощание по-настоящему.

«В общем-то, прожил он достойную жизнь и умер в окружении близких. И, собственно говоря, прожил прекрасную жизнь, я считаю, для такого настоящего дядьки, который занимается рок-музыкой», — поделился лидер группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед.

Уйти на пике, уйти в родном городе. Вокруг любимая музыка и тысячи фанатов. Почти как режиссерский финал собственной биографии. Так умеют только легенды, превратить жизнь в миф и смерть — в символ.

Король хаоса и человек, который изобрел тяжелый металл. Все началось в 1968-м, когда парень по имени Джон Майкл Осборн сколотил Black Sabbath. Их композиции Paranoid, War Pigs, Iron Man стали каноном темной, грубой, честной музыки.

«Первая песня Оззи Осборна вышла, когда я еще не родился. Но именно с его первого сингла и началось мое знакомство с ним. Это, конечно же, песня «Black Sabbath». Одноименная пластинка, название группы, затем был «Paranoid», «Crazy Train». Это было потрясающе, да, слез, но я уже становился постарше и внимал эти песни совершенно по-другому. «No more tears» — это просто бомба с Зак Вайлдом. Я как гитарист просто сходил с ума», — рассказал гитарист группы «КняZz"Альберт Визенберг.

Фанаты боготворят его за то, что он выжил вопреки всему. Алкоголь, наркотики, депрессия, болезнь Паркинсона.

Он никогда не сдавался. В нем сочетались безумие и стальная воля. В 1989-м Оззи потряс музыкальную Москву, выступил на фестивале «Рок против наркотиков». Это прозвучало как шутка: «Пчелы против меда». Но в тот день он вышел на сцену абсолютно трезвым и разнес пол-Москвы в клочья.

Великий мастер эпатажа писал хиты под ЛСД, на сцене откусывал головы летучим мышам. Но одновременно главный мистификатор мирового рока разрушал мифы о самом себе. Когда в 2002 году на MTV вышло реалити «Семейка Осборнов», фанаты были в ужасе: что будет с образом? Принц Тьмы — и вдруг папа в тапках?

Оззи ворчал, терял пульт, кричал «Шэрон!» и стал всеобщим любимцем.

«То, что они решили взять самый модный тогда, наверное, формат, потому что нулевые — это бум реалити, и положить это на жизнь своей рокерской семьи- это был абсолютно и продюсерский успех, и вообще любой, с какой стороны не посмотри», — считает телеведущая Яна Чурикова.

Сегодня его оплакивает вся рок-элита — от Metallica до Элтона Джона. Ведь Оззи Осборн не просто музыкант — сама душа рок-культуры.

«Такие люди рождаются раз, наверное, в столетие. Там и хулиганство, и владение вокалом, и поведение на сцене, и там масса всевозможных отклонений, которые нормальные люди не считают нормальными. Для меня он, естественно, остается любимчиком», — отметил Валерий Скородед.

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