«Плохо искали»: Захарова высмеяла обыски в антикоррупционных органах Украины

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Дипломат прокомментировала ситуацию с ограничением полномочий НАБУ и САП.

Представитель российского МИД Мария Захарова с сарказмом высказалась о действиях Службы безопасности Украины, которые проводили обыски в антикоррупционных органах страны.

«Плохо искали. Российский след нужно было искать по валенкам, фуфайкам и паре медведей, сопротивляющихся в углу», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

Ее комментарий прозвучал на фоне масштабных протестов, прошедших в украинских городах. Поводом стала инициатива Верховной Рады — парламент проголосовал за закон, который фактически ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Обе структуры были созданы после Майдана под давлением западных партнеров как независимые институты борьбы с коррупцией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Зеленский может попасть под санкции ЕС за запрет НАБУ.

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