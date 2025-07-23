Антикоррупционный «майдан»: Украина митингует против ограничения работы НАБУ

Фото, видео: Reuters/Roman Baluk; 5-tv.ru

Среди протестующих — мэр Киева Виталий Кличко.

Улицы крупнейших городов Украины сегодня ночью напомнили о событиях Евромайдана. Тысячи митингующих требовали отставки Зеленского и назвали его предателем. Поводом для народных волнений стал новый закон. Глава террористического киевского режима ограничил, а фактически — парализовал работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Видимо, для того, чтобы обычные украинцы не узнали, куда утекают миллиарды долларов западной помощи. В толпе протестующих также был замечен и глава столицы — Виталий Кличко. О расколе в правящей украинской верхушке — корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Массовые протесты на Украине набирают силу: покрышки пока еще не жгут, но громких лозунгов толпа уже не стесняется, выбирает самые острые.

Так жители Киева напрямую обращаются к своему президенту после подписания им закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины. Идея уничтожить независимый надзорный орган так не понравилась украинцам, что протесты разом прокатились по крупнейшим городам страны.

В Днепропетровске в дождь люди стоят с зонтами и плакатами. В Одессе украинцы собрались на главной площади. Во Львове, столице западной Украины, казалось бы, самые преданные сторонники режима, но нет — протесты поддержали тысячи.

«Свободная власть, мы не хотим бороться с Россией, с властью за Крым. Законопроект не должен существовать дальше», — заявила участница акции Сюзанна.

На улицы вышли и ветераны боевых действий. Вчерашние боевики фактически собирают и формируют самых активных демонстрантов.

«В сущности, Украину откатывают на десять лет назад в плане борьбы с коррупцией», — отметил волонтер Дмитро Козятинский.

Независимая от Банковой антикоррупционная инфраструктура, которую формировали западные консультанты, — единственное, что хоть как-то сдерживало украинских чиновников от совсем уж наглого разграбления бюджетов. После принятия закона генпрокурор получит доступ ко всем производственным делам, то есть сможет их контролировать, и вести собственные расследования уже никто не будет.

«Правительство Украины, Зеленского, его министров и его последователей — они настоящие коррупционеры. Они забирают огромные деньги из западных стран, из Европейского союза, а также из Германии в свои карманы, а не для страны или народа», — подчеркнул член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Почувствовав, что авторитарный режим Зеленского может треснуть, к народным массам начали присоединяться представители власти. Одним из первых стал мэр Киева Виталий Кличко. Правда, возглавить протест не решился, скромно стоял в сторонке и даже позвал брата в качестве моральной поддержки.

«Я полностью поддерживаю тех людей, которые тут собрались. Наши партнеры создали антикоррупционные органы, финансировали их на протяжении десять лет. Мы сами делали все, чтобы они работали», — заявил Кличко.

Той же ночью прервал молчание и сам президент Незалежной. В своем обращении в соцсетях Владимир Зеленский вновь прикрывался российской угрозой.

«Антикоррупционная инфраструктура будет работать, только без российского влияния — от этого нужно полностью очиститься», — заявил он.

Но Зеленского тут же поставил на место Дональд Трамп, напомнив, чьи деньги тратит Украина. Все прекрасно понимают, в чьих карманах осели многомиллиардные транши, выданные еще при Байдене.

«Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь, по идее, они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждая копейка пошла по назначению», — заявил президент США.

Зеленский понимает, что рискует лишиться поддержки западных лидеров. Новый кризис на Украине явно не на пользу. Но куда опасней может быть раскол в собственных рядах. Самые ярые сторонники протеста уже обещали главе киевского режима новый майдан.

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