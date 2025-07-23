Минпросвещения утвердило предельную учебную нагрузку для младших классов

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Общий объем учебных занятий за четыре года обучения должен составлять от 2966 до 3305 часов независимо от типа недели.

Министерство просвещения России определило недельную нагрузку для учащихся младших классов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ, предоставленный ведомством.

Минпросвещение определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники с первого по четвертый класс с учетом максимально допустимой нагрузки для детей данного возраста. Так, первоклашки должны заниматься от 20 до 21 часа в неделю. А во втором, третьем и четвертом классе — не менее 23-х, но не более 26 часов.

Нагрузка на детей может зависеть от федеральных учебных планов. За все четыре года обучения в начальной школе общее количество часов должно уложиться в рамки от 2966 до 3305 часов. Учебная неделя может быть как пяти — так и шестидневной.

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