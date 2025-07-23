Конгрессвумен Грин уличила Зеленского в отказе заключить мирное соглашение

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon - CNP

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Политик призвала США остановить финансирование киевского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский не соглашается на заключение мирного соглашения с Россией и выступает в роли диктатора. Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Зеленский является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение», — отметила она в соцсети.

Так Грин прокомментировала массовые протесты против подписанного Зеленским закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Политик уверена, что уход Зеленского с президентской должности послужил бы интересам украинского народа. К тому же Грин призвала США остановить финансирование киевского режима.

При этом итальянский журналист Винченцо Лоруссо в беседе с «Известиями» рассказал, что за организацией массовых протестов на Украине могут стоять силы, желающие занять место Зеленского.

Днем ранее в стране начались массовые протесты против закона главы об ограничении полномочий ведомств. Один из плакатов на прошедшей в городе акции гласил, что закон Зеленского — это «капитуляция перед коррупцией».

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине приняли закон об ограничении прав НАБУ и САП.

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