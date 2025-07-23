Косолапая банда: медведи пытались угнать лодку на Камчатке
Семья медведей едва не угнала байдарку на Камчатке
Фото, видео: www.globallookpress.com/Toni Pfaffenbauer; 5-tv.ru
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Перед тем, как «пойти на дело», животные оценивали обстановку.
Житель Камчатки предотвратил необычное преступление. Прямо на его глазах четвероногая банда попыталась похитить его же байдарку. Вначале медведи целым семейством присматривались к пляжу, где обычно проходят катания. И в какой-то момент перешли к действиям. Косолапые даже не подозревали, что за ними наблюдают.
То ли громкий голос отпугнул зверей, то ли у них изменились планы. Но всего через несколько минут они исчезли где-то вдалеке.
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