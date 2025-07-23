Китайские поставщики начали продавать поддельные российские автозапчасти

Фото, видео: Максим Стулов/ТАСС; 5-tv.ru

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С начала года объемы контрафакта выросли на 20%.

Серьезный рост производства показывает российский автопром. Это поняли в Китае, и теперь недобросовестные продавцы массово копируют отечественные бренды запчастей и аксессуаров.

Как пишут «Известия», с начала года объемы контрафакта выросли на 20%. Иллюзию принадлежности к российскому рынку небольшие поставщики из Поднебесной создают за счет повторения дизайна и стилистики упаковки.

Схема обмана проста: на отечественных онлайн-площадках китайцы формируют карточки с товарами российских производителей запчастей, но с разными ценами. Интернет-платформа выбирает товар с лучшим предложением и поднимает его вверх. Тем самым, подлинный магазин оказывается на нижних позициях.

Через фейковые магазины продают самые ходовые запчасти — автомобильные щетки, тормозные диски, фильтры и технические жидкости.

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