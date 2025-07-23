Здоровая генетика: как больные зубы влияют на зачатие ребенка

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Отсутствие боли — не повод игнорировать визит к врачу.

Перед тем как планировать беременность, женщине рекомендуется тщательно проверить состояние своего здоровья, в которое входит и стоматологическое обследование. Даже незначительный кариес способен перерасти в серьезные осложнения. Об этом в беседе с Life.ru рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук и член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

При подготовке к долгожданному пополнению в семье важно, чтобы у обоих родителей было хорошее здоровье, поскольку они передают малышу не только энергию, но и часть своего физического состояния. В связи с этим необходимо не только пройти комплексный медицинский осмотр, но и уделить особое внимание санации полости рта.

По словам эксперта, тщательное обследование помогает выявить скрытые заболевания, о которых человек может даже не подозревать. Она посоветовала заботиться о здоровье зубов не только будущей маме, но и отцу ребенка, так как инфекции в ротовой полости способны стать причиной других проблем со здоровьем у малыша. Врач предупредила, что отсутствие боли в зубах не является поводом игнорировать визит к стоматологу перед беременностью, поскольку в период вынашивания ребенка любые воспалительные процессы могут обостриться, и даже простой кариес может привести к серьезным последствиям.

Балакирева подчеркнула, что лечение зубов во время беременности сопряжено с определенными трудностями: некоторые процедуры противопоказаны, чтобы не навредить плоду, а применение анестезии требует согласования с гинекологом и точного знания срока беременности. Нередко у беременных обостряются такие стоматологические проблемы, как пульпит и воспаление корней зубов.

«Поэтому безалаберное отношение будущей мамы к себе, когда она ходит с таким гнилым ртом, даже не планируя своего будущего ребенка, а у нее во рту уже целый букет неприятностей, приводит к плачевным последствиям. Поэтому надо всегда, беременна или нет, проводить санацию полости рта, следить за собой», — предупреждает специалист.

Как отметила Балакирева, посещать стоматолога следует минимум два раза в год. Это позволяет выявлять проблемы на ранних стадиях, что облегчает лечение и снижает его стоимость. В запущенных случаях стоматологические заболевания могут даже стать препятствием для наступления беременности, однако такие ситуации встречаются редко, заверила врач.

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