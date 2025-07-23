Прожить на десятилетия дольше: назван самый полезный для здоровья спорт

Фото: 5-tv.ru

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Парные виды активностей способствуют поддержанию социальных связей.

Прожить дольше поможет игра в ракеточные виды спорта. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-травматолог-ортопед, доцент кафедры травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Тимофей Скипенко.

Британские и австралийские ученые провели масштабное исследование с участием 80 тысяч добровольцев, которые на протяжении как минимум пяти лет уделяли спорту не менее двух часов в неделю. Результаты показали, что различные виды физической активности оказывают неодинаковое влияние на здоровье и продолжительность жизни.

Настоящее «зелье молодости»

Ученые выяснили, что регулярные занятия ракеточными видами спорта способны увеличить среднюю продолжительность жизни на 6,2 года. Еще более значительный эффект наблюдается у тех, кто хотя бы пару раз в неделю играет в теннис — их жизнь в среднем продлевается почти на десять лет. В то же время бег трусцой добавляет к жизни около трех с половиной лет, а плавание — примерно 3,4 года.

Кроме того, ракеточные виды спорта демонстрируют наибольшее снижение риска смертности. У игроков в теннис и бадминтон вероятность преждевременной смерти снижается на 47%, а среди пожилых спортсменов этот показатель достигает 56%, по сравнению с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни. Для пловцов же снижение риска составляет около 28%.

Многосторонняя польза

И бадминтон, и особенно большой теннис задействуют множество мышц при движениях, что делает эти виды спорта одними из самых сбалансированных. Активные действия способствуют интенсивному сжиганию жира. Согласно одному из исследований, теннисисты, тренирующиеся минимум два раза в неделю, реже сталкиваются с проблемой ожирения и чувствуют себя более энергичными, бодрыми и здоровыми по сравнению с любителями других видов спорта.

Теннис благотворно влияет на сердце: всего три часа игры в неделю способны снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 50%. Кроме того, этот вид спорта положительно сказывается на работе мозга, улучшая внимательность, скорость реакции и координацию. Важно отметить, что теннис и бадминтон — парные виды спорта, что способствует поддержанию социальных связей, а общение является важным фактором профилактики деменции, а также тревожных и депрессивных состояний. Помимо этого, занятия способствуют развитию координации, подвижности и равновесия, что снижает вероятность травм и падений в повседневной жизни. Теннис укрепляет хват, мышцы рук и ног, а также способствует повышению плотности костной ткани, снижая риск остеопороза.

Отрицательный аспект

Однако занятия теннисом могут негативно повлиять на опорно-двигательный аппарат. Часто у игроков возникают микротравмы связок, сухожилий и суставов, особенно голеностопного, плечевого, лучезапястного и коленного. Эти повреждения могут привести к развитию синовита, эпикондилита, известного как «теннисный локоть», и артроза. При своевременном и правильном лечении подобные проблемы обычно успешно преодолеваются. Резкие движения также оказывают нагрузку на позвоночник, поэтому людям с уже существующими артрозом или остеопорозом занятия теннисом не рекомендуются.

Если состояние здоровья позволяет, теннис приносит огромную пользу. Чтобы избежать травм, перед тренировкой необходимо уделять хотя бы пять минут растяжке для разогрева мышц и связок, а после занятий делать заминку — это поможет снизить мышечные боли на следующий день. В сравнении с большим теннисом бадминтон считается менее травмоопасным, поэтому новичкам лучше начинать именно с него.

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