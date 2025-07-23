Силы противовоздушной обороны сбили 51 дрон ВСУ над регионами России

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Беспилотники ликвидировали над Брянской, Курской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областями.

Над регионами России средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточнялось, что над территорией Брянской области уничтожили 28 БПЛА, над Курской областью сбили 10, над Ростовской областью — шесть. Помимо этого, четыре беспилотника ликвидировали над территорией Орловской области, и по одному дрону уничтожили над территориями Калужской, Тульской и Липецкой областей.

На регионы России постоянно совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики применяют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы государства ракетами.

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