Блогер Михаил Литвин сыграл свадьбу со звездой шоу «Холостяк» Адель Вейгель

Фото: Instagram*/adelveigel

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Невеста поделилась фотографиями в торжественном наряде.

Блогер Михаил Литвин и модель Адель Вейгель сыграли свадьбу. Об этом сам инфлюенсер рассказал подписчикам в соцсети.

По его словам, аудитория прошла с ним долгий путь в семь лет — от школы и до женитьбы.

«Я вышел на улицу продышаться и подумать об этом, эта мысль меня как подкинула. Я про вас вообще ничего не знаю, только то, что толпа хороших ребят раскидана по планете. Но вы вообще мой каждый шаг знаете», — заметил Литвин.

Позднее в соцсети избранница блогера Адель опубликовала ряд снимков, на которых она в свадебном платье с открытыми плечами, длинным шлейфом и с фатой. На спине был вырез в форме сердца.

Фанаты поздравили Адель и ее мужа в комментариях под постами.

«Самая нежная и приятная невеста, счастья вам»;

«Вы очень подходите друг другу, слежу за вашей парой», — оставили пожелания пользователи.

Отдельная часть общественности предположила, что показанная картинка торжества в соцсети может быть очередным пранком от Литвина и его возлюбленной. До этого, в 2022 году, они уже один раз разыгрывали публику, когда заявили, что расстались.

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