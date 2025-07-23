Промышленная деградация в ФРГ: немецкий автопром оказался в кризисе

Фото, видео: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

Volkswagen ставит американский экспорт на стоп, Audi отправляет новые машины под пресс.

Германия на наших глазах теряет свою национальную гордость. Хотя там сыпется не только пивная отрасль. Канцлер Мерц сегодня хотел попиариться на легендарном немецком автопроме. Оказалось, что и там гордиться особо уже нечем. Все покажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Беспилотный электрокар от Volkswagen, на самом-то деле, скорее как зеркало эпохи немецкой деиндустриализации. Но Мерц, точно на автопилоте, убеждает всех до сих пор в обратном

«Думаю, мы на правильном технологическом пути в развитии автомобилестроения», — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

В Нижней Саксонии, самой промышленной немецкой земле, его ждали явно не ради этих дежурных фраз.

«Мы индустриальная страна и хотим таковой оставаться. Особенно это касается земли Нижняя Саксония», — отметил премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис.

Мерц на мгновение даже поперхнулся, пытаясь снова заговорить про глобальные вызовы и «российскую угрозу».

Желание хоть как-то оживить экономику приводят в его случае к еще большей стагнации.

«Мерц сейчас пытается стимулировать экономику с помощью так называемого инвестиционного пакта, который финансируется за счет налогоплательщиков, из бюджета. Это не настоящий импульс для экономики, а скорее отсрочка ее полного краха», — считает член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Даже сегодняшняя попытка спасти хотя бы умирающий автопром совпала с еще одним ударом: Volkswagen, как и прочие немецкие автогиганты, вынужден ставить на тормоз экспорт в США. В бельгийском порту вот такие теперь автомобильные «пробки» и простой.

Причина — драконовские трамповские тарифы, которые с первого августа начнут душить и другие отрасли. Audi сразу решило отправить свои новые машины под пресс.

И проще переезжать в саму Америку.

«Промышленное производство в Германии в 2024 году сократилось на 5%. В то же время, во всем мире оно выросло. Это означает, что мы имеем дело с неблагоприятными экономическими условиями именно в Германии. Это очевидно», — отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Но кто определяет этот курс? Мерц сам уже точно — не на автономном, а под внешним контролем. Закупки вооружений — отныне у США, промышленная политика — там же, санкции — тоже как по команде. И «зеленый» курс — по принуждению.

Вдобавок — повальное закрытие атомных электростанций, угольных шахт и вялотекущий переход на альтернативные и не самые дешевые, кстати говоря, источники энергии, превратили некогда процветающий регионы, в лучшем случае, в музеи техники. В худшем — в промышленные кладбища. В борьбе за чистоту этого климата — экономический только ухудшился.

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