На Украине приняли закон об ограничении прав НАБУ и САП

Фото: Reuters/Thomas Peter

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В ведомствах заявили, что согласованный документ «уничтожает независимость» бюро и прокуратуры.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующая информация была опубликована на сайте Верховной рады. Известно, что в силу закон вступил с 23 июля.

Согласно принятому документу, генпрокурор теперь имеет доступ ко всем производствам НАБУ, он также может давать обязательные указания детективам и изменять подследственность дел. При этом он получает полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты. В это время руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров — решение останется только за генпрокурором.

В НАБУ и САП заявили, что новый закон «уничтожает независимость» бюро и прокуратуры.

По информации украинского издания Страна.ua, отметка о согласовании документа появилась на странице законопроекта после того, как в Киеве расходились митингующие, протестующие против введения этого закона.

До этого, 22 июля, Верховная рада проголосовала в отношении ограничения полномочий НАБУ и САП. Поддержали законопроект 263 депутата, а еще 13 высказались «против» него. После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре начались массовые протесты. На них активисты скандировали следующие лозунги: «Нет коррупции во власти», «Позор» и нецензурные выражения. Один из плакатов городской акции гласил, что закон Зеленского — ничто иное, как «капитуляция перед коррупцией».

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал принятие закона. По его словам, «нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия».

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил о планах провести новый раунд переговоров между Россией и Украиной.

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